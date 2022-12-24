مقاومة "جنين" تؤرق الاحتلال + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت لمخيم جنين فجر اليوم.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمكان وسمعت أصوات رشقات كثيفة من الرصاص.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال بمجرد دخول قوات الاحتلال للمخيم بحيث استمرت الاشتباكات لمدة ساعة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد ماهر تركمان بمحيط مخيم جنين قبل أن تنسحب من المخيم ومحيطه بعد فشلها باعتقاله.

وفي وقت سابق الليلة قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط في مقال له حول كتيبة جنين:" يقول ضابط كبير في "فرقة الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي "كان في الماضي من الصعب الدخول إلى مخيم جنين، لكن الآن أصبح من الصعب للغاية الخروج منه".

وأضاف الضابط الكبير :" مسلحو كتيبة جنين يفردون عضلاتهم علينا بمجرد دخول جنين، ويبدأون بإطلاق النار علينا من عدة اتجاهات، لكن نحن عنيدون ولا نستسلم، ننفذ عملنا في جنين ونخرج، وسنهاجم كل شخص يفكر في شن هجمات ضدنا، ولا يجوز المساس بحرية عملنا"، على حد قوله.