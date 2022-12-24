مؤتمر رواد القدس في اسطنبول: شركاء في تحريرها

العالم - مراسلون

بمشاركة وفود من 25 دولة من العالم الاسلامي والعالم الائتلاف العالمي لنصرة القدس يختتم مؤتمر رواد القدس لدورته الـ13 في اسطنبول تحت شعار شركاء في تحريرها.

المشاركون ناقشوا تفعيل قضية القدس والدفاع عنها على المستوى العالمي وسبل تدعيم اهل القدس في مواجهة المخططات الصهيونية.

وقال الامين العام للمنظمات الطلابية والشبابية لنصرة القدس وفلسطين، رشدي الخولي لقناة العالم:"يأتي هذا المؤتمر في ظل تکالب هذا العالم علی قضية القدس وفلسطين وهذا المؤتمر يهدف الی جمع جهود الامة من مختلف انحائها لمواجهة موجة التطبيع التي تغزو الامة في هذا الوقت وتظافر کل جهود حرة ومخلصة في هذه الامة لمجابهة العدو الصهيوني والغطرسة الصهيونية في ارض فلسطين".

والى جانب قضية القدس ناقش المشاركون سبل فك الحصار عن غزة، وقضية الاسرى في سجون الاحتلال لتخرج التوصيات بتشكيل جبهة قانونية للدفاع عن فلسطين وقضاياها، جبهة يجري تشكيلها لتنطلق مطلع 2023 بمشاركة واسعة من العالم الاسلامي.

وقال رئيس المبادرة الطلابية الموريتانية لنصرة القدس وفلسطين، هدو ولد الداه لقناة العالم:"هذه القضية تجمع الأمة ونؤکد علی اننا شرکاء في تحرير فلسطين وشرکاء في معرکة المقاومة من أجل تحرير فلسطين".

وقال عضو المجلس الاسلامي الاعلی في جمهورية مالي الشيخ محمود کوما لقناة العالم:"الهدف من هذه التجمعات هو احياء القضية الفلسطينية، ونصرة القدس وفلسطين".

المؤتمر شهد ايضا حضورا لافتاً لما يرمز لفلسطين من أعمال يدوية واخرى دالة على رمزية القضية كشاهد حي على عراقة التاريخ، كذلك توثيق بأعمال فنية لحالة الصراع مع الكيان الغاصب في القدس.

وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود لقناة العالم:"نطلق في هذه الجدارية رسالة للجميع ليعلموا مدی الخطورة التي تقع علی المسجد الاقصی وعلی القدس وما يخطط له الصهاينة ولذلک تأتي أهمية الارقام التي نعلنها والمعلومات التي نعطيها لهم".

تكمن اهمية هذه المؤتمرات التي يشارك بها ممثلين عن مختلف بلدان العالم الاسلامي في تدعيم صمود المقدسيين وابقاء قضية القدس حاضرة في وعي الأمة وكسبيل لمواجهة الاصوات الداعية للتطبيع.