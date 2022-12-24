الصحة الإيرانية:‌ 43 إصابة جديدة بدون وفيات بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 560 ألفا و 731 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 17 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 335 ألفا و 901 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 67 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى اجمالي عدد الوفيات عند 144 ألفا و 673 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 719 ألفا و 70 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 106 آلاف و 754 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 3 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 76 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 369 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).