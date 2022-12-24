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احمد القنوني: خبراء يعتقدون ان احتجاجات الاكراد في فرنسا ستستمر على مدى الايام القادمة

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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