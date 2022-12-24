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رويترز: وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية تصدر أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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