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العراق.. اعتقال انتحاري حاول استهداف قائد بالحشد الشعبی في ديالى

العراق.. اعتقال انتحاري حاول استهداف قائد بالحشد الشعبی في ديالى
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، القبض على انتحاري كان يحاول استهداف أحد قادة الحشد الشعبي، في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "إستكمالًا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي يُنفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات داعش الإرهابي، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وبكمين محكم من الإطاحة بإنتحاري كان يحاول تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى، لكن يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

وأكد الجهاز، "استمراره في تنفيذِ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر".

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