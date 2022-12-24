السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محيط منطقة بشرويه في محافظة خراسان الجنوبية بشرق ايران ولا تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل واصابة العشرات في انفجار ناقلة غاز بجنوب أفريقيا

زلزال بشدة 5.1 درجات يضرب جنوب شرق البلاد

لماذا شهر ديسمبر في البحرين يختلف عن باقي دول العالم؟

شاهد.. آل سعود يطمسون هوية مناطق حضارية

بالفيديو.. السلطات السعودية تتجه لمنع ارتداء العمامة الحجازية لهذا السبب..

بالفيديو.. أزمة وقود خانقة تمر بها سوريا بفعل العقوبات الإقتصادية