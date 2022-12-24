العراق.. السوداني وطالباني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تأمين الحدود

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وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل طالباني؛ لبحث الأوضاع السياسية العامة، وسير الجهود الحكومية لتنفيذ المنهاج الوزاري، وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى محافظات منطقة كردستان العراق، وباقي المحافظات".



وجرى خلال اللقاء "استعراض عدد من الملفات على مستوى العمل الوطني بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة لتأمين الحدود العراقية وتقدّم العمل في ضبطها، وفقًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".