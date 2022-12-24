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العراق.. السوداني وطالباني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تأمين الحدود

العراق.. السوداني وطالباني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تأمين الحدود
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم السبت، التطورات السياسية في البلاد، فيما جرى التأكيد على أهمية تأمين الحدود.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل طالباني؛ لبحث الأوضاع السياسية العامة، وسير الجهود الحكومية لتنفيذ المنهاج الوزاري، وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى محافظات منطقة كردستان العراق، وباقي المحافظات".

وجرى خلال اللقاء "استعراض عدد من الملفات على مستوى العمل الوطني بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة لتأمين الحدود العراقية وتقدّم العمل في ضبطها، وفقًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".

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العراق.. السوداني وطالباني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تأمين الحدود

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