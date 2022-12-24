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طالبان تأمر المنظمات غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل

طالبان تأمر المنظمات غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

اصدرت حكومة طالبان في افغانستان أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

العالم - أفغانستان

وقالت وزارة الاقتصاد الافغانية، ان النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن.

ولم يتضح إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وفي السياق، أعربت أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها إزاء قرار طالبان إغلاق الجامعات أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء القرار على الفور.

كما حثت الأممُ المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

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