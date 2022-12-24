السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اليوسفي.. مفتاح للصحة والجمال

اليوسفي.. مفتاح للصحة والجمال
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

اليوسفي أو الماندرين إحدى الثمار الحمضية التي تشبه البرتقال إلى حد كبير، إلا أنها أصغر حجما وبقشرة أرق.

العالم - صحة

وقال المركز الاتحادي للتغذية إن اليوسفي يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال، حيث إنه يعزز صحة الكبد ويمنح البشرة مظهرا يشع شبابا وحيوية.

وأوضح الخبراء الألمان أن اليوسفي غني بمادة "نوبيليتين"، التي تحول دون تراكم الدهون بالكبد، ما يحد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، الذي يمهد الطريق للإصابة بسرطان الكبد.

كما تساعد مادة "نوبيليتين" على حرق الدهون، ومن ثم إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، علما بأن هذه المادة توجد في الألياف البيضاء الموجودة تحت القشرة مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد اليوسفي غنيا بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، ويساعد على بناء الكولاجين من ناحية أخرى، أي التمتع ببشرة مشدودة مفعمة بالشباب والحيوية.

ويشتمل اليوسفي أيضا على بروفيتامين A، البيتا كاروتين، والذي يعمل على تجدد خلايا البشرة.

روابط ذات صلة

التين الشوكي"عطية ثمينة"لـ اقتصاد تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما كشفه موقع "المونيتور" "تمرد" إبن سلمان على أمريكا.. ذرٌ للرماد في العيون!

بالفيديو.. إستمرار موجة الإضرابات في بريطانيا إثر إرتفاع تكلفة المعيشة

اليوسفي.. مفتاح للصحة والجمال

دراسة حديثة تكشف أن برج بيزا المائل "لم يعد مائلا"‌‎

32 قتلى جراء الطقس السيء في اليابان وأميركا وكندا

بشور يدعو لتشكيل لجان والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار المفروض على سوريا