بالفيديو..ابن سلمان ينفق الاموال فقط على حفلات المجون اما السيول فلا تعنيه!

العالم - السعودية

وقال مجتهد في تغريدته: هل لاحظتم لا مبالاة السلطة بكم في سيول جدة ومكة؟ كوارث مدمرة تمر كأنها حادث سيارة في ذات الوقت تتواصل حفلات الفجور، وتنفق المليارات على الغسيل الرياضي والمشاريع الخيالية، وكأن الحاكم يقول: أنتم أحقر من أن يصرف عليكم ريال واحد الذي لا يقيم وزنا لذاته لن يقيم له الحاكم وزنا..

و نشر حساب "حقوق الضعوف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو عن سيول مكة المكرمة بعنوان...؛حذرت الارصاد من وجود موجات مطرية في وقت سابق، لكن ما شاهدنا هو عجز وغياب الاستعدادات المناسبة لهكذا خطر!!".