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وزارة الخارجية الايرانية تنجح في تحرير 14 صياد اسماك ايرانيين كانوا في أسر جماعة الشباب الارهابية في الصومال طيلة ثماني سنوات

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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