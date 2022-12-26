بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. الإسبان يلجأون للألواح الشمسية

العالم - خاص بالعالم

وبدل إيداع أموالهم في المصارف يتوجه الكثيرون من الاسبان وخاصة في ضواحي العاصمة مدريد لاستثمارها في تركيب الألواح فوق سطوح منازلهم موفرين على أنفسهم دفع ما يقرب من نصف مبالغ الفواتير المتوجبة عليهم.



وقالت بالوما أوتريرا مستخدمة الألواح الشمسية:"في الأشهر الأخيرة كانت الزيادة في أسعار الكهرباء كبيرة للغاية وهذا جعلنا نقرر الاستثمار في هذا النوع من الطاقة.



وتوضح شركة تولت تركيب الألواح أنها تضمن خمسن الى ثمانين بالمئة من الطاقة التي تحتاجها العائلة. وخلال عامين ارتفعت إيرادات الشركة التي تأسست في برشلونة خمسة مرات فيما تتوقع مزيدا من ارتفاع في مردودها العام المقبل.



ويشير الاتحاد الإسباني للطاقة الشمسية الذي يضم نحو سبعمئة وثمانين شركة إلى أن كمية الألواح المركبة في المنازل هذا العام تخطت الألفي ميغاواط بينما لم يكن في العام 2020 يتخطى الستمئة ميغاواط.



وقال خواكين غاسكا المدير التجاري لشركة الألواح الشمسية 'إنغل سولار'بسبب الظروف الحالية لتكاليف الطاقة وأنواع الوقود الأخرى كان التوجه للألواح ولكن ايضا هو توجه بيئي ولاستدامة الكوكب".



فيما قال خوسيه دونوسو الأمين العام للاتحاد الإسباني للطاقة الضوئية:"الطاقة الشمسية أصبحت مجالا تنافسيا لأن تكلفتها أصبحت حاليا أقل ب90% عما كانت عليه قبل 14 عاما'".



يذكر أن إسبانيا البلد الأول في أوروبا على صعيد معدلات التعرض لأشعة الشمس شهدت تراجعا كبيرا في مجال الطاقة الشمسية اثر الأزمة التي طالتها عام 2008.

وبعد وضع حد للدعم الذي كانت توفره الدولة للقطاع فرضت حكومة المحافظين عام2015 ضريبة على الأسر التي تنتج الكهرباء وإحالة قسم من الكميات المنتجة إلى الشبكة العامة في خطوة وصفها منتقدوها بالضريبة على الشمس.

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