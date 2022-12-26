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طائرات أوكرانية مسيرة تستهدف قاعدة جوية جنوب روسيا

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

تطور لافت على جبهة الحرب الروسية الاوكرانية سجلته الساعات الماضية كان في استهداف طائرات اوكرانية مسيبرة للمرة الثانية قاعدة انجلز الجوية الروسية، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود روس بحسب وزارة الدفاع الروسية.

العالم - خاص بالعالم

قوات الدفاع الجوي الروسية قالت في بيان انها اسقطت مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل الجنود الثلاثة عند سقوط حطامها.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع تأكيدا أنه لم تتضرر أي طائرات، وكانت موسكو ذكرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري أن طائرات مسيرة أوكرانية أحدثت انفجارات في مطار إنجلز وقاعدة أخرى في منطقة ريازان.

تطور لافت اخر كان في اعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، تصفية مجموعة مسلحة من المخربين الأوكرانيين الذين حاولوا التسلل إلى الأراضي الروسية عبر منطقة الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية .

وعلى خط الجبهات القتالية لا تزال المعارك على اشدها في الشرق الاوكراني حيث قالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها دمرت مدافع اميركية وراجمات هيمارس.

كما احبطت عدة هجمات اوكرانية، بالمقابل قالت كييف، ان قواتها استهدفت عدة مواقع عسكرية روسية وعززت مواقعها في المناطق التي اعادت سيطرتها عليها.

وعلى خط التنسيق الروسي البيلا روسي اكدت مينسك انتهاء التدريب على أنظمة صواريخ إسكندر والدفاع الجوي إس اربعمئة الروسية وهي جاهزة لأداء مهامها.

في المواقف قال وزير الخارجية الروسي ان الغرب فقد مصداقيته كشريك وقريبا سيكون مجبرا على التفاوض.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وسيكون مجبرا على التفاوض، لن نركض خلف الغرب، لقد قطعوا جميع العلاقات تقريبا، لدينا من نتعاون معه، وسنركز على أولئك الذين لم يخذلونا أبدا".

وبين لافروف أن أقصى أولويات الغرب اليوم هي إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا في أوكرانيا لدرجة أنه انخرط مباشرة بالقتال فيها، كما أن واشنطن تدفع العالم للانخراط في نهج العقوبات، واتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا في محاولة فاشلة لوقف تشكل العالم متعدد الأقطاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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