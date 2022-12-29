باحث سياسي: خروج الشعب الايراني الى الشوارع احبط كافة المؤامرات منذ انتصار الثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وأشار عزيزي في حوار مباشر أثناء تغطية مباشرة لمسيرات حاشدة بطهران في ذكرى"يوم البصيرة" وتجديد البيعة والولاء الى أن خروج الشعب الايراني الى الشوارع دليل على ان الجمهورية الاسلامية تستند الى قوة الشعب.

ولفت عزيزي الى أن رسالة التظاهرات هي ان الشعب الايراني يحمي نظامه ولا يمكن ان يركع امام المؤامرات خصوصا في احداث الشغب الاخيرة مشيرا الى أن وسائل الاعلام الغربية حاولت التشويش على اخبار الحشود الجماهيرية المدافعة عن نظامها الاسلامي في ايران والتقليل من اهميتها.

وانطلقت مراسم احياء يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية على اعتاب الذكرى السنوية الثالثة لواقعة استشهاد سيد شهداء المقاومة الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاق دربه، في كافة المحافظات الايرانية.



وفي ساحة الامام الحسين (ع)، شرقي العاصمة الايرانية طهران، شاركت في المراسم أعداد كبيرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح بما ذلك رجال الدين والطلاب وقوات التعبئة. وفي مثل هذا اليوم عام الفين وتسعة خرج الشعب الايراني في مسيرات حاشدة جابت ارجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية، ازاء احداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأحيا الشعب الايراني ملحمة التي تصادف في يوم9 دي/ ديسمبر 2009) ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع الولاية في طهران اليوم الخميس بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين الايرانيين.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عديدة حملت شعارات ضد مثيري الفتنة والشغب في الداخل وحماتهم الاجانب وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي.

وفي هذا اليوم التاريخي والمصيري الذي شهد مشاركه مليونية جسدت تضامن ووحدة أبناء الشعب الايراني وتراص صفوفه واظهرت قوة النظام الاسلامي وارادة الشعب وأن الثورة الاسلامية ماضية على نهج مفجرها في ظل قيادتها لتحبط مؤامرات الاعداء واحدة تلو اخرى.

وفي مثل هذا اليوم اي 30 كانون الأول /ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الايراني في مسيرات حاشدة في ارجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية ازاء احداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام وتنديدا بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الاحداث واثاروا الشغب ايضا في ذكري يوم عاشوراء الذي يحييه الشعب الايراني المسلم ولم يراعوا حرمة هذا اليوم، حيث سمي اليوم 9 من دي بيوم البصيرة الذي برهن الشعب تلاحمه مع وقيادته ورسم الشعب خلاله ملحمة تاريخية شجاعة اجهضت مخططات الاعداء.

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