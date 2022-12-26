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تفاصيل الهجوم الداعشي على سجن بمحافظة الرقة شمالي سورية

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد حسام زيدان مراسل العالم في دمشق، تأكيد مصادر مطّلعة ومقرّبة من"قسد" أن هجوما شن اليوم في مدينة الرقة، استهدف أحد مقرات ما يسمى بـ" المخابرات العسكرية لقسد" بالقرب من مبنى مديرية حوض الفرات في حي الدرعية في داخل مدينة الرقة.

العالم - مراسلون

وأشار مراسل العالم الى أن الهجوم كان عبارة عن مجموعة من بينهم انتحاريين حاولوا الهجوم على ما يسمى بـ" المخابرات العسكرية لقسد"، كونه يضم سجنا من عناصر لجماعة داعش الارهابية في تلك النقطة العسكرية.

ولفت مراسلنا الى أن الهجوم كان عبارة عن انتحاريين حاولوا تفجير انفسهم اضافة للاشتباك مع عناصر"قسد"، ما أدى الى مقتل 6 عناصر من جماعة"قسد"ومقتل عنصرين من جماعة داعش الارهابية أحدهما فجر نفسه بحزام ناسف قبل اعتقاله كما تم اعتقال الاخر كان مرتديا للحزام الناسف كما قالت بعض المصادر المطلعة.

وكان قد قتل ستة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' واثنان من جماعة داعش الوهابية في هجوم لداعش على سجن في محافظة الرقة شمالي سورية.

وقال المرصد المعارض، ان داعش شنت هجوما فاشلا على مقرات أمنية بينها سجن تابع لقسد موضحة ان الهجوم المباغت استهدف سجن الاستخبارات العسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة.

واوضح ان القوات الامنية التابعة لقسد أحبطت عملية الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش الوهابية. وخلال الهجوم تمكن عنصرين من داعش من الفرار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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