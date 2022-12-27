العتبة العلوية المقدسة تحيي ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء(ع)

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حيث تقاطرت وفود الزوار الى مرقد الامام علي بن ابي طالب (ع) إحياءاً للشعائر الاسلامية وتقديم واجب العزاء في ذكرى رحيل بنت الرسول الاكرم محمد (ص).

كما شهدت الزيارة مراسيم التشييع الرمزي لنعش السيدة فاطمة الزهراء (ع) بمشاركة الالاف من المؤمنين هذا ودأب العراقيون من مختلف المحافظات على المشاركة في هذه المراسيم الرمزية السنوية لتقديم العزاء والمواساة بهذه المناسبة الاليمة.

و توشحت أركان الحرم العلوي المطهر بالسواد يما تم رفع راية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) فوق القبة الطاهرة إيذانا ببدء اسبوع الحزن على بضعة النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم).



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