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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إيران وعمان تناقشان ملفات إقليمية ودولية، وملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

إيران وعمان تناقشان ملفات إقليمية ودولية، وملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. تسليم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رسالة من الرئيس الايراني الى سلطان عمان هيثم بن طارق.

العالم - بانوراما

وبحث امير عبداللهيان مع السلطان هيثم سبل تعزيز العلاقات الثنائية الى جانب قضايا ذات الاهتمام المشترك وكان امير عبد اللهيان قد أكد أنه سيبحث الى جانب القضايا الثنائية موضوع محادثات إلغاء الحظر وقضايا اقليمية ودولية..

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: نفي حركة المقاومة الاسلامية حماس ما تناقلته بعض وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي حول التقدم في المفاوضات لتبادل الأسرى .

وكانت وسائل اعلام عبرية اعلنت أن هناك مقترحا لإبرام صفقة تبادل يتم بموجبها الإفراج عن جثث جنود الاحتلال مقابل إبعاد بعض الأسرى من ذوي الأحكام العالية إلى الأردن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران وعمان تناقشان ملفات إقليمية ودولية، وملف تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

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