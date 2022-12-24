الداخلية العراقية تعد خطة وإجراءات منسقة وفعالة لضرب الإرهاب

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا: إن "وزارة الداخلية مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية تستهدف عصابات داعش الإرهابية بالإضافة إلى العمليات النوعية التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والضربات الجوية المؤثرة "، مبيناً، أن "التهديدات الإرهابية لاتزال موجودة في بعض المناطق البعيدة والنائية".

وأضاف، أن "هناك إرادة لدى الحكومة ووزارة الداخلية لرفع الفاعلية من خلال خطة وإجراءات منسقة لدعم أجهزة الاستخبارات والقطعات الأمنية وإعادة النشر والتنسيق مع القوة الجوية"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات موجعة لعصابات داعش الإرهابية".