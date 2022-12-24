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بالفيديو..كيف يستطيع محمد بن سلمان شراء مشايخ القبائل؟

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر حساب باسم "الإصلاحيون السعوديون" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن دور ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان في شراء مشايخ القبائل.

العالم - السعودية

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