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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بالفيديو..كيف يستطيع محمد بن سلمان شراء مشايخ القبائل؟
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السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
نشر حساب باسم "الإصلاحيون السعوديون" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن دور ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان في شراء مشايخ القبائل.
العالم - السعودية
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
فيديو
كلمات دليلية :
محمد بن سلمان
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