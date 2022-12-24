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بالفيديو.. لماذا تحوّلت شوارع كشمير الى ألبوم صور للإمام خامنئي و الشهيد سليماني؟

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

انتفضت مدينة كشمير الخاضعة لسيطرة الهند بعد إحراق صورة معلقة للشهيد سليماني في أحد منازل المواطنين.

العالم - باکستان

يذكر أن عنصرا في الشرطة المحلية قام بحرق صورة للشهيد الحاج قاسم سليماني بعد أن عثر عليها داخل منزل أحد السكان، فبدأت إثر ذلك اشتباكات بين رجال الأمن والمدنيين في شوارع المنطقة.

الا إن الأزمة لم تخمد إلا بعد أن قام مسؤول في الشرطة المحلية برفع صورة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي والشهيد سليماني أمام الناس وسط هتافات “لبيك يا خامنئي”، قبل أن يبدأ رجال الشرطة والسكان حملة لصق صورهما على جدران الأبنية والشوارع، لتتحول المنطقة الى البوم لصور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي و القائد العسكري الشهيد قاسم سليماني.

يذكر ان هذه الواقعة قد حدثت في شهر فبراير من العام الجاري وقد تم اعادة نشر مقطع الفيديو مرة اخرى.

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