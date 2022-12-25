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امير عبداللهيان: العراق اقترح التوسط لبدء محادثات بين ايران ومصر

امير عبداللهيان: العراق اقترح التوسط لبدء محادثات بين ايران ومصر
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اقترح اثناء لقائهما في العاصمة الاردنية عمان، التوسط لبدء محادثات امنية وسياسية بين ايران ومصر.

العالم - ايران

وقال الوزير امير عبداللهيان في تصريحات صحفية السبت "ان رئيس الوزراء العراقي طرح اثناء محادثاته معه على هامش مؤتمر "بغداد 2" في عمان افكارا حول قيام العراق بدور اقليمي لتعزيز التعاون الاقليمي، وابدى رغبة واقتراحا لبدء محادثات ايرانية مصرية على المستويين الامني والسياسي تؤدي الى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة ، وانا قد رحبت بالفكرة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي".

واضاف الوزير امير عبداللهيان ان من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء الراقي بتحرك في هذا المجال خلال الاسابيع القادمة.

وتابع " من المقرر ان نتابع هذا الموضوع في اطار الدور الاقليمي للعراق لدعم الحوار والتعاون ".

هذا وكانت بغداد قد استضافت في السابق 5 جولات ايضا من المحادثات بين ايران والسعودية.

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