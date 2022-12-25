السوداني يؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والمنطقة

العالم - العراق

وحسبما أفاد المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، إستقبل محمد شياع السوداني، أمس السبت، وفداً من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم، بحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين".

وأضاف، أن "رئيس الوفد المصري حمل تحيّات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، كما هنأه بمناسبة تشكيل الحكومة وتولي مهامّه رئيساً لمجلس الوزراء".

ورحب السوداني، بحسب البيان، بالوفد الإعلامي المصري، وأكد أن العراق مرّ بظروف صعبة تمكّن من تجاوزها، ولدى أبنائه قصص من التضحية في الحرب على داعش أبهرت العالم.

وأشار إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطيه العربي والإقليمي، وتحدّث عن دور العراق المحوري بالمنطقة وجهوده في تقريب وجهات النظر المختلفة، وكل ما يعزز أمن المنطقة، مؤكدا الحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والمنطقة، في مسار تحقيق التنمية والازدهار للشعب العراقي، والشعوب الشقيقة والصديقة.