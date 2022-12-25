مدينة كرمان تستعد لاستقبال آلاف الوافدين في الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني

العالم - ايران

وتجري اكبر الاستعدادات في روضة شهداء هذه المدينة لاستقبال الزوار الايرانيين والزوار الوافدين من خارج ايران.

واقيمت المواكب في مداخل مدينة كرمان (الفريق الشهيد قاسم سليماني ينحدر منها) وصولا الى ساحة الشهيد ابومهدي المهندس ، كما يتم تاهيل طرق مواصلات اضافية في فترة قياسية من الزمن لتسهيل مراسم الاحتفاء بالذكرى الثالثة لاستشهاد هؤلاء الشهداء العظام الذين استشهدوا في غارة نفذتها طائرات مسيرة اميركية قبل 3 سنوات.

كما يتم تأهيل الطرق المؤدية الى منطقة جبل صاحب الزمان (عج) لاستقرار المواكب التي تقدم الخدمات للزائرين والوافدين.

روضة شهداء كرمان شهدت ايضا تحسينا للبنى التحتية ، حيث يتوقع مسؤولو مدينة كرمان استقبال اكثر من 20 الف زائر في هذه المناسبة.

وتم اعداد تطبيقة خاصة للهواتف النقالة للزائرين لتسهيل ارسال الارشادات اليهم من اجل تسهيل اسكانهم وتلقيهم للخدمات العامة.

وتشهد مختلف المؤسسات والمرافق العامة والمنشآت الرياضية والمساجد والحسينيات نشاطا دؤوبا لاستضافة واسكان الزوار والوافدين .

ويقول مساعد محافظ كرمان محمد رضا حسني سعدي ان التخطيط لاقامة مراسم هذا العام جرى منذ فترة طويلة وان عشرات المؤسسات وضعت خطة لانجاح هذه المراسم، متوقعا وفود 20 الف زائر ، خاصة مع الاخذ بعين الاعتبار ان فترة تفشي جائحة الكورونا قد مضت .

واضاف هذا المسؤول ان مئات الاشخاص من كافة انحاء ايران سجلوا اساميهم كمتطوعين لتقديم الخدمات للزوار الوافدين الى كرمان في مواكب العزاء التي انتشرت بعضها حتى في مداخل المحافظة وعلى الطرقات البعيدة.

وشرح حسني سعدي ان البرامج والفعاليات التي تم الاعداد لها تتمحور حول التعريف بسيرة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ومناقبه ومآثره ونضاله ونهجه الجهادي.

واكد هذا المسؤول ان البرامج ستستمر عدة ايام وليالي وان ليلة ذكرى استشهاد الشهداء العظام ستشهد نقلا تلفزيزنيا مباشرا للمراسم ، موضحا بان هناك مترجمين للغتين العربية والانكليزية قد استقروا في كرمان لتقديم خدمات الترجمة للزوار والوافدين غير الايرانيين.

واوضح بان الهدف من اقامة هذه المراسم هو الترويج لمكتب ونهج الشهيد سليماني والتعرف على اخلاصه وتضحياته وشعبيته .

وتعتبر مدينة كرمان الايرانية في هذه الايام القلب النابض لجبهة المقاومة حيث تستعد لاسقبال الضيوف من عشاق نهج الجهاد والمقاومة والتضحية.