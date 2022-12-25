التوسل التركي للتصالح مع دمشق ولا تجاوب

العالم – مع الحدث

هل المسألة متعلقة بعدم الثقة بأردوغان لانه يريد المصالحة لاعتبارات انتخابية؟

ماذا بشأن عرض المعارضة التركية المغري للاسد واستطلاعات الرأي لمصلحتها؟

ما الموقف النهائي لموسكو بهذا الشأن وعلاقتها الجيدة مع الطرفين وتريد جمعهما؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي والخبير في الشؤون التركية د. محمد نور الدين، والخبير بشؤون الجماعات الارهابية حسام طالب، والكاتب السياسي فايز حواله.