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السلطات السعودية تواصل إخفاء معتقلي رأي تعسفيا

السلطات السعودية تواصل إخفاء معتقلي رأي تعسفيا
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

يصر نظام ابن سلمان على إخفاء كثير من معتقلي الرأي من الكفاءات العلمية والناشطين من أبناء المملكة؛ رغم القوانين المحلية والدولية التي تحمي الأشخاص من جرائم الإخفاء القسري.

العالم- السعودية

ومن بين معتقلي الرأي الذين يواجهون الإخفاء القسري بمراكز احتجاز النظام، د. سلمان العودة والشاب عبد الرحمن السدحان والشاب مالك الدويش ووالده سليمان الدويش ود. محمد فهد القحطاني وسعود بن غصن والصحفي تركي الجاسر وغيرهم كثير.

وانتهك نظام ابن سلمان الاتفاقيات الدولية المعنية بالإخفاء القسري، والتي نصت بنودها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

ويتحمل نظام ابن سلمان مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه مصير معتقلي الرأي المخفيين بمراكز الاحتجاز الحكومية، وعليه أن يكشف عن مصير المخفيين قسريا ويفرج عنهم بلا قيود أو شروط.

المصدر: سعودي ليكس

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