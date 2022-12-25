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شاهد.. مكة المكرمة تغرق بينما بن سلمان غارق في إنشاء المراقص

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل تفاعلا واسعا مع السيول الجارفة التي ضربت منطقة مكة المكرمة في السعودية، يوم الجمعة، حيث أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع.

العالم - خاص بالعالم

وشهدت العديد من مناطق المملكة هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مدينة مكة حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

المشاهد المرعبة لغرق الأحياء والشوارع وللخسائر المادية الكبيرة نقلتها الفيديوهات التي تم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي معيدة الى الأذهان مشاهد الفيضانات والسيول الضخمة التي اجتاحت محافظة جدة قبل أسابيع أما القاسم المشترك فيما بينها فهو عجز السلطات عن التعامل معها وضعف البنى التحتية لتصريف المياه.

وجاء في حساب وقائع حول هذا الموضوع: "بينما ينشغل ولي العهد السعودي ببناء مدينة نيوم، وبعد ان اغرقت السيول مدينة جدة، اجتاحت السيول بيوت واحياء المدن في مكّة المكرّمة".

وكتب حساب حقوق الضعوف حول هذا الموضوع: "تحدث السيول في الدول الفقيرة بسبب ضعف الخدمات او انعدامها، ما الذي يجعل مدننا بهذا الحال".

وغرد ملاطف الموجاني حول هذا الموضوع كاتبا: "مكة المكرمة أقدس البقاع تغرق اليوم بمياه الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة لأنها لا تمتلك قنوات تصريف مياه السيول فنظام الدب الداشر غارقٌ في إنشاء المراقص والملاهي الليلية وإقامة الهالوين والمهرجانات الإباحية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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