السوداني: التنوع من أهم عوامل القوة في العراق

العالم - العراق

وفي كلمة له أمس السبت خلال قدّاس المقام في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد، قال السوداني، إن "الحكومة تعتزّ بجميع المكونات العراقية وقوتنا بتنوعنا"، موضحاً ان "الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد علامة واضحة لانتصارنا على الإرهاب".

وأضاف : حرصتُ اليوم وفي ليلة عيد الميلاد، وتعمّدت أن أكون بينكم هنا في كنيسة سيدة النجاة؛ التي غدت أيقونة من أيقونات حربنا ضد التكفير والتطرّف والارهاب. كان الاعتداء الآثم عليها امتداداً للجرائم المتواصلة ضد الشعب العراقي، بهدف إبادته، وتدمير حضارته، مثلما كان نذيراً بالجرائم التي تلته، في سبايكر وإبادة تلعفر والإيزيديين والجرائم التي حصلت في الموصل.

وتابع : حضرتُ قدّاس عيد الميلاد المجيد لكي أوصل لأهلي المسيحيين وكل العراقيين، بصرف النظر عن دينهم وطائفتهم وقوميتهم، أن الحكومة تعتز بالجميع وترى أن التنوع من أهم عوامل القوّة في العراق.

وصرح رئيس الوزراء العراقي أنه " لقد حاول الارهاب وأدَ هذه الصفة، وانطلقت إحدى محاولاته من هنا، وخلّفوا وصمة عار مأساوية في تأريخنا الحديث، وارتكبوا جريمةً راح ضحيتها الأبرياء الذين نالوا الشهادة في بيت من بيوت الله؛ لكن العراق تمكن من صدّ الهجمة وانتصر عليها" مضيفا أننا نرى اليوم النصر المؤزّر على الفكر التكفيري قادماً لا محالة، ونعيش في ظل ما حققت تضحيات الأبطال الشهداء من أمن واستقرار.

وأردف كلامه قائلا : قوتنا في تنوّعنا، حيث أسهم هذا التنوّع والتعدد في ازدهار الأفكار ونمو الإبداع، وأعطى للعراق نكهته الخاصة، وهو من أهم الثروات الوطنية الواجب الحفاظ عليها.

وأكد على حرصه في السعي للحفاظ على وجود سائر المكوّنات العراقية، والعمل لتهيئة الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الملائمة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أهمية الحرب ضد الفساد وقال ان أمامنا معارك لا تقل أهمية عن معركتنا ضد التكفير، وهي الحرب ضد الفساد، هذا الداء الذي مكّن الإرهاب وأعاق عجلة التطور الاقتصادي والخدماتي والعمراني، وهو أحد أهم الأسباب والعوامل التي تدفع العراقيين إلى ترك وطنهم بحثاً عن حياة أفضل في بلدان اخرى.

كما أكد ضرورة الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية ليكون العراق بلداً قادراً على احتضان أبنائه والاستفادة من طاقاتهم وأضاف أن نهج العراق وحكومته يكمن في المساواة وسيادة القانون وتكافؤ.