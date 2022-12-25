أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

الوزير عبد اللهيان .. نافذة إحياء الإتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد من قبل إيران .

- خراسان ..

موجة إضطرابات وفوضى تعصف بالعاصمة الفرنسية باريس إثر مصرع 3 أشخاص بهجوم عنصري .

- سياست روز ..

الشرطة الفرنسية تتعامل بعنف مع المحتجين في باريس مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

- ابرار ..

إنزال قوات مصرية في جزيرة ميون اليمنية المطلة على مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

- آرمان ملي ..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحذر من تصاعد أجواء التوتر في قره باغ .

- افكار ..

مرحلة جديدة من التحركات الإقليمية والدولية لإنعاش أجواء مفاوضات فيينا مرة أخرى .

- ايران ..

ثاني تراجع للبيت الأبيض .. مسؤولون أمريكيون يؤكدون رغبة واشنطن بتبادل السجناء مع إيران .

- رويش ملت ..

ضوء أخضر أمريكي لإطالة أمد الحرب الأوكرانية بتخصيص ميزانية 45 مليار دولار دعم.

- جوان ..

أمريكا تخصص ميزانية ضخمة لتأجيج نيران الحرب الأوكرانية ولإطالتها أكثر .

- كيهان ..

خمس عمليات فلسطينية مسلحة ضد الصهاينة بالضفة الغربية خلال ثلاث ساعات فقط.

- وطن امروز..

رائحة الغاز المسيل للدموع تعم أجواء باريس مع إستمرار المواجهات بين المحتجين والشرطة .

- قدس ..

محافل صينية تتحدث عن إصابة 250 مليون شخص بفيروس كورونا خلال عشرين يوما الأخيرة .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

Sv

1-سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها( تبريرات وزير)..

في استعراض متبجح لملف اداء وزارة الخارجية الامريكية على عتبة حلول العام الجديد , حاول وزير الخارجية الامريكي تبديل الهزيمة الامريكية المخزية بافغانستان الى انجاز باهر كلاميا .

بلينكن قال في منطق عجيب انه لولا تحقيق بايدن لوعده الانتخابي للانسحاب من افغانستان لما تسنى لامريكا اليوم دعم اوكرانيا ولا لدعم اصدقائها في اماكن اخرى في العالم . وواصل بليكن منطقه الغريب بالقول ان الانسحاب الامريكي لم يؤدي لتسونامي نزوح وهجرة من افغانستان كما توقع البعض .

( في الواقع بلينكن تجاهل واقع أن أمريكا لم تنسحب بل هربت من أفغانستان في أكبر إذلال في تاريخها )

وبلينكن لم يقل ان امريكا خرجت من افغانستان بعد عقدين من الاحتلال والحرب وسلمت السلطة لحركة طالبان نفسها التي كانت ذريعة واشنطن لشن الحرب . وبلينكن لم يشر لما سببته الحرب بافغانستان من مآسي انسانية رهيبة , ولا الى تحول افغانستان لمرتع كبير للتنظيمات الارهابية التي تدعي امريكا محاربتها.هل نسى بلينكن مشاهد الانسحاب الامريكي الذليل من كابول ؟

2- كيهان ..

حول الأوضاع والأجواء في تونس كتبت صحيفة كيهان في مقالها (تونس في طريق الديكتاتورية ) .

منذ ان قام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل الحكومة والبرلمان بعدها في يوليو 2021 خلف يافطة الحيلولة دون ايجاد ديكتاتورية ايدلوجية , دأب على اصدار مراسيم و قرارات رئاسية لصالح احتكاره للسلطات الثلاث , وغير الدستور التونسي بشكل يزيد من صلاحياته واجرى استفتاءا عاما عليه مستغلا الاستياء العام من اخطاء الحكومة المقالة والضغوط الاقتصادية .

( إن الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في تونس كشفت عبر المشاركة الهزيلة تماما فيها فقدان الرئيس التونسي لشعبيته تماما)

المشاركة لم تتجاوز عن اقل من تسعة بالمئة وهذا يعني سحب الثقة الشعبية بقيس سعيد , لذلك ليس من العجيب ان تطالب القوى السياسية بتنحيه عن السلطة . ولكن كل المؤشرات تدل على ان مثل هذا الاحتمال ضعيف جدا لذلك قد يلجأ رئيس الجمهورية للجيش واعلان حالة طوارئ وحظر النشاط السياسي للبقاء بمنصبه وهذا يعني الديكتاتورية بعينها .

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على ازاحة صحف بريطانية الستار عن تسارع الاعدامات بالسعودية وكتبت في مقالها ( إعدام عشرين شخصا بالسعودية خلال كأس العالم )..

صحيفة التلغراف البريطانية ازاحت الستار عن استغلال النظام انشغال العالم باجواء سباقات كاس العالم لكرة القدم بقطر لتسريه القيام بالمزيد من الاعدامات . وحسب التلغراف ايضا ..

( أعدمت السعودية عشرين شخصا على الأقل خلال أيام سباقات كاس العالم بقطر وهناك قائمة إعدامات سعودية جديدة )

وحسب هذه الصحيفة البريطانية , تضم القائمة الجديدة نحو ستين شخصا هذه المرة.

وقد تنفذ السعوية احكام الاعدام هذه خلال عطلة اعياد الميلاد والعام الجديد في العالم لتفادي عدم حدوث ردود فعل وانعكاسات دولية واسعة .

4- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( تفجر غضب في باريس )..

يشتبك العشرات من الاكراد الغاضبين مع الشرطة الفرنسية في باريس بعد حادث اطلاق النار الغامض على مركز ثقافي للاكراد اوقع ثلاثة قتلى من النساء وعدد من الجرحى .

( ملابسات هذه الجريمة مازالت محاطة بالغموض بإستثناء أن مطلق النار شخص في التاسعة والستين من العمر وربما بدوافع عنصرية )

ان هذه الجريمة تعيد للذاكرة احداث مشابهة وقعت بباريس عام 2013 وراح ضحيتها ثلاث نسوة كرديات ايضا احداهن كانت من اعضاء حزب العمال الكردستاني التركي المناهض لانقرة . وعندها القي القبض مطلق النار وكان فرنسي من اصول تركية كشفت تحريات محافل كردية كونه من المخابرات التركية , لذلك لم يكن من المفاجئ ان يطلق المحتجون الاكراد بباريس شعارات ضد تركيا في الجريمة الاخيرة .

5- آرمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز في تقرير لها يتحدث عن ( نشر مصر قوات بجزيرة يمنية )..

نشرت مصر قوات في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية في البحر الاحمر التي تطل على مضيق باب المندب.

( إن مصر تتولى منذ أيام قيادة القوات المشتركة التي تشرف على البحر الأحمر وباب المندب وتضم أيضا السعودية والإمارات وأمريكا )

وهناك انباء عن نصب القوا المصرية اجهزة رادار ومنظومات مراقبة بحرية واجهزة انذار في جزيرة ميون اليمنية للاشراف على واحد من اهم الممرات البحرية في العالم . انهذا التطور يعني دخول مصر لمجال العمليات العسكرية باليمن بانتهاك سيادته الوطنية .