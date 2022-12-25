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إيقاد شعلة الميلاد في كنيسة الموصل ورسالات تهنئة بمناسبة ميلاد المسيح (ع)

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

تم “إيقاد شعلة الميلاد إيذاناً ببدء القداس في كنيسة الطاهرة الكبرى بالموصل.”

العالم - العراق

احتفل آلاف المسيحييين بكافة طوائفهم في كنيسة الطاهرة الكبرى بالموصل شمالي العراق مساء السبت عبر إيقاد شعلة "النار المقدسة" التي اعتاد المسيحيون على ايقادها في بلدهم عشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

وعبر تغريدات على موقع تويتر ، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ومحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية سائلين العلي القدير أن يجعلها بداية لاستقرار البلاد وازدهاره.

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