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احتفالات بعيد ميلاد المسيح (ع) في كنيستين بسوريا

احتفالات بعيد ميلاد المسيح (ع) في كنيستين بسوريا
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

في إطار احتفالات الطوائف المسيحية في سورية بعيد ميلاد السيد المسيح (ع) رسول المحبة والسلام، أقيم في كنيسة مار أنطونيوس “المطرانية المارونية” بدمشق فجر اليوم الأحد قداس ترأسه الأب مارون توما وقامت بخدمة القداس جوقة الكنيسة.

العالم - سوريا

وأشار الأب مارون توما في عظته إلى معاني الميلاد السامية والكبيرة وقيمه التي تدعو إلى المحبة والخير والسلام والدعاء لتكون أيام سورية القادمة أفضل، مؤكداً أننا وبفضل شهداء الجيش العربي السوري الباسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة نحيا أحرارا على ثرى وطننا المقدس.

وفي كنيسة السيدة فاطمة للسريان الكاثوليك ترأس المطران مار يوحنا جهاد بطاح رئيس أساقفة دمشق للسريان الكاثوليك قداس العيد، وأشار المطران بطاح في عظته إلى أن السوريين صمدوا بفضل تمسكهم بانتمائهم لبلدهم رغم الآلام والصعوبات والحصار الجائر المفروض عليهم.

وقال المطران بطاح: “بفضل الله والتفاف شعبنا حول جيشنا البطل وقيادتنا سنتجاوز آثار الحرب الإرهابية وسنعيد بناء وطننا رغم كل ما حدث”، داعياً الله أن يجعل الأيام القادمة مليئة بالخير وأن يعم الأمن والأمان أرجاء سورية.

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