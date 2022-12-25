ناشط يمني يحذر من الحرب القادمة ويدعو العدوان إلى الرحيل + فيديو

العالم- اليمن

وعلق على الفيديو قائلا: "هكذا ستكون الحرب القادمة بل اشد وانكى ارحل قبل فوات الاوان ..الوقت ينفذ".

يذكر أن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ، محمد علي الحوثي كان قد أكد سابقا، أن المعركة مع قوى العدوان لم تنتهِ بعد، والقادم سيكون أشد عليهم وأكبر، وأكثر ألماً مما مرّ عليهم خلال السنوات الثماني الماضية.

وأوضح عضو السياسي الأعلى الحوثي، خلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية ولجان التعبئة العامة في محافظة إب، "لا بُد أن يدرك أبناء الشعب اليمني أننا عندما نقف في المعركة لمواجهة قوى العدوان إنما نواجههم، لأنهم من يضطهدون شعبنا وهم سبب معاناة هذا البلد، وينبغي التحرك في مواجهتهم".



وخاطب المرتزقة: "ألا تشعرون بالخجل عندما يأمركم ضابط سعودي أو إماراتي، أما تخجلون وأنتم تدمّرون وطنكم ومقدراته وأجهزته الأمنية وطائراته، وتقفون حجر عثرة أمام صرف مرتبات شعبكم، تباً لكم لستم أهلا للمسؤولية".



وأشار الحوثي إلى أن "الكثير من أبناء اليمن يدركون أن العدوان هو سبب المعاناة التي تُولد لدى أحرار الشعب اليمني المزيد من الثبات والصمود في مواجهتهم".



ولفت إلى أن "الضربات ستكون أشد وقعاً على قوى العدوان مما مضى، فإذا كانت أرامكو وقفت 24 ساعة لإطفاء حرائقها، ربما لن تكفيها أيام متتالية لإطفاء حرائقها إذا حدثت ردة فعل جديدة من الشعب اليمني".



وتابع عضو مجلس السياسي الأعلى في اليمن "من يقول إن الشعب اليمني خلفية للمملكة السعودية، خسئتم لأن عملاء آل سعود باتوا عندهم، ويمكن أن يجعلوا منهم حدائق أو تماثيل أما من هم داخل الوطن فهم رجال لا يقبلون الضيم، أو التنازل والانكسار لأحد إلا لله سبحانه وتعالى".