الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قبل فوات الاوان....

ناشط يمني يحذر من الحرب القادمة ويدعو العدوان إلى الرحيل + فيديو

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط اليمني "سرمد بديل" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للحرب التي ستحدث ويدعو العدوان السعودي إلى الرحيل قبل فوات الأوان.

العالم- اليمن

وعلق على الفيديو قائلا: "هكذا ستكون الحرب القادمة بل اشد وانكى ارحل قبل فوات الاوان ..الوقت ينفذ".

يذكر أن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ، محمد علي الحوثي كان قد أكد سابقا، أن المعركة مع قوى العدوان لم تنتهِ بعد، والقادم سيكون أشد عليهم وأكبر، وأكثر ألماً مما مرّ عليهم خلال السنوات الثماني الماضية.

وأوضح عضو السياسي الأعلى الحوثي، خلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية ولجان التعبئة العامة في محافظة إب، "لا بُد أن يدرك أبناء الشعب اليمني أننا عندما نقف في المعركة لمواجهة قوى العدوان إنما نواجههم، لأنهم من يضطهدون شعبنا وهم سبب معاناة هذا البلد، وينبغي التحرك في مواجهتهم".

وخاطب المرتزقة: "ألا تشعرون بالخجل عندما يأمركم ضابط سعودي أو إماراتي، أما تخجلون وأنتم تدمّرون وطنكم ومقدراته وأجهزته الأمنية وطائراته، وتقفون حجر عثرة أمام صرف مرتبات شعبكم، تباً لكم لستم أهلا للمسؤولية".

وأشار الحوثي إلى أن "الكثير من أبناء اليمن يدركون أن العدوان هو سبب المعاناة التي تُولد لدى أحرار الشعب اليمني المزيد من الثبات والصمود في مواجهتهم".

ولفت إلى أن "الضربات ستكون أشد وقعاً على قوى العدوان مما مضى، فإذا كانت أرامكو وقفت 24 ساعة لإطفاء حرائقها، ربما لن تكفيها أيام متتالية لإطفاء حرائقها إذا حدثت ردة فعل جديدة من الشعب اليمني".

وتابع عضو مجلس السياسي الأعلى في اليمن "من يقول إن الشعب اليمني خلفية للمملكة السعودية، خسئتم لأن عملاء آل سعود باتوا عندهم، ويمكن أن يجعلوا منهم حدائق أو تماثيل أما من هم داخل الوطن فهم رجال لا يقبلون الضيم، أو التنازل والانكسار لأحد إلا لله سبحانه وتعالى".

روابط ذات صلة

الحوثي: اذا عادت الحرب ستصفر موازنة السعودية وستواجه العجز

اليمن: المعركة مع العدوان لم تنتهِ بعد والقادم أشد عليهم وأكثر ألما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

متحور 'يوم القيامة' يثير الذعر في مواقع التواصل الإجتماعي!

ناشرا نموذج فيديو مهّد الطريق لغزو ليبيا.. 'مرندي': 'BBC' أداة دعائية قليلة المصداقية تكرر مزاعم كاذبة حول سجون ايران

شاهد.. هذا ما خلفته أقوى عاصفة ثلجية في أميركا

اليمين الدستورية الخميس المقبل.. ترشيح 'توأم نتنياهو' لتولي 'وزارة الخارجية' الإسرائيلية!

وحدة عسكرية مصرية تصل جزيرة 'ميون' اليمنية

الإحتلال يقتحم نادي جبل الزيتون في القدس ويعتقل 3 شبان