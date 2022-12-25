السلطات السعودية المنتهكة لحقوق المرأة تدعو طالبان لـتمكين المرأة!!!!

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته"شر البلية ما يضحك.. هذه معاملة الحكومة السعودية مع بنات #ايتام_خميس_مشيط وهي تدعو اليوم #طالبان لـتمكين المرأة!!".

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في خميس مشيط الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو المسرب يظهر اقتحام سلطات الأمن السعودية لسكن خاص بالفتيات اليتيمات.

كما يكشف الفيديو اعتداء ضباط الأمن السعوديين على الفتيات اليتيمات بالضرب، وترويعهن.

وأكد عدد من النشطاء أن فتيات دار الأيتام كانت لهن مطالبات بحقوق وتم رفض هذه المطالبات من إدارة دار الأيتام، مما دفع الفتيات للإضراب وهو ما جعل المسؤولين في الدار من طلب المساعدة من الجهات الأمنية .

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