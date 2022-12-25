منع 'الغبانة'.. اتهامات لآل سعود باستهداف هوية الحجاز ومعاملة أهلها بعنصرية

العالم- السعودية

موجة غضب واسعة أثارها إعلان مستشار الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، منع أي فعالية يجرى فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم "الغبانة".

آل الشيخ انتقد على حسابه في تويتر، أحد المتنافسين في مرحلة "تجارب الأداء" من برنامج "سعودي آيدول" بسبب ارتدائه الغبانة، قائلا: "هالعمة ما هي عمتنا ولا عمة أهل الحجاز.. هذا لبس دخيل علينا".

وأضاف: "أهل الحجاز على العين والرأس، لكن هذا تشويه لتاريخنا، ولن نقبل، وغير مسموح بمشاركة أي فرقة أو نشاط في الترفيه بهذه العمة.. وحتى لما أتت فرقة ينبع الغالية في موسم الرياض كانوا لابسين عمة من شماغ أو عمة أهل الحجاز الأصلية".

واستنكر ناشطون على تويتر عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسمي #الغبانه_الحجازيه #هويه_الحجاز، موقف رئيس هيئة الترفيه، وعدائه للغبانة الحجازية، وعنصريته ضد أهل الحجاز وحقده عليهم، وإثارة فتنة بين أفراد الشعب السعودي.

واتهموا آل الشيخ بتنفيذ توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، بالعمل على طمس هوية الحجاز وسلخ أهلها من هويتهم العربية والإسلامية، معربين عن غضبهم من تورط مسؤول حكومي في تأجيج المشاعر وإشعال الخلافات والعبث بالتراث وإقصاء أهل الحجاز.