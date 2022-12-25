"سرايا القدس" تتبنى عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس+ فيديو

العالم - فلسطين

استهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس ومجموعات قباطية، اليوم الأحد، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على حاجز حوارة بنابلس وفي بلدة قباطنية بجنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، استهدافها لدوريات لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص.

وقالت :" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء الأمس من استهداف «دوريات لقوات الاحتلال» بصليات كثيفة من الرصاص لحظة مرورها من بلدة قباطية في أكثر من محور، حيث تمكن مجاهدونا من استهدافها في «شارع الريس» والاستهداف الثاني على «طريق المزارع» والاستهداف الثالث على طريق «قباطية صانور مسلية»، وتمكنوا من العودة إلى قواعدهم بسلام."

كما استهدفت كتيبة نابلس، حاجز حوارة" "الإسرائيلي" في نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت كتيبة نابلس في بيان مقتضب:"بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ01:30 من استهداف «حاجز حوارة» بصليات من الرصاص والانسحاب من المكان بسلام."

وتستهدف المقاومة بشكل يومي حواجز وقوات الاحتلال المتمركزة في القرى والمدن في الضفة المحتلة رداً على العدوان المتواصل بحق شعبنا.

من جهة أخرى، تبنت "كتيبة نابلس" التابعة لـ"سرايا القدس" في بيان مقتضب، استهداف حاجز حوارة العسكري المقام جنوبي نابلس. وفي هذا السياق، قالت الكتيبة: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، من استهداف (حاجز حوارة) بصليات من الرصاص والانسحاب من المكان بسلام".

في الأثناء، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة تنقل الفلسطينيين جنوب شرق جنين بعدما نصبت حاجزاً عسكرياً مفاجئاً على الطريق الواصل بين بلدتي قباطية والزبابدة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة مرورهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية مسلية بمحافظة جنين وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطالبين في الثانوية العامة عودة خليل المهانية (16 عاما)، ومعتز حاتم أبو عرام (16 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة، والشاب رائد الصياد من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلةبالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات دون وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال نادي جبل الزيتون في البلدة بعد تحطيم أبوابه الخارجية، بينما اقتحم عشرات المستوطنين،المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ضمن طقوس ما يسمى عيد "الأنوار" اليهودي، كما فرضت تلك القوات قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للأقصى، ومنعت دخول بعض الشبان.