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الأركان الإيرانية: نواصل مسار النمو والتطور في مجال إنتاج المسيرات

الأركان الإيرانية: نواصل مسار النمو والتطور في مجال إنتاج المسيرات
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن ايران تتعاون مع الدول الاخرى في مجال الطائرات المسيرة، مشيرا الى ان هذه القوات تواصل مسار النمو والتطور في مجال إنتاج المسيرات بناء على النهج الذي ترسمه إيران الإسلامية.

العالم - إيران

جاء ذلك في حديث للصحفيين لدى افتتاحه صباح اليوم الاحد معرض الانجازات القرآنية في القوات المسلحة وقال: ان ايران أصبحت الآن واحدة من الدول الـ 5 التي تصنع المسيرات في العالم اذ أن ذلك يعود الى تجربة ادخرتها في مرحلة الدفاع المقدس (حرب نظام صدام المفروضة على ايران 1980-1988) وجهود بذلتها خلال 37 عاما.

وتابع قائلا: ان القوات المسلحة استطاعت ومن خلال استخدام امكانياتها في داخل ايران والتجارب العملياتية التي قامت بها وعبر التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات المعرفية رفع المستوى القتالي لهذه المسيرات وتطويرها.

وشدد على أن المسيرات التي انتجتها ايران تتميز بالدقة والبقاء واستمرار العمليات وتنفيذ المهمات على مستوى عالمي كبير، موضحا أن هذه المسيرات تقوم بعمليات متنوعة.

وأشار الى الشائعات التي يبثها العالم الاستكباري بخصوص استخدام المسيرات الايرانية في الوقت الحالي، معتبرا اياها بأنها جزء من الحرب النفسية التي يشنها العدو ضد الشعب الايراني، اضافة الى أن الكثير من هذه الشائعات كاذبة، الا انها تظهر جزءا كبيرا من أهمية ايران في مجال انتاج المسيرات.

وأشار الى اعتراف الإرهابي الاميركي القائد السابق لقوات "سنتكوم" الأميركية بأن التفوق الجوي لأميركا قد تزعزع ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، وأكد عجز بلاده في مواجهة المسيرات الايرانية.

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