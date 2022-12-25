القوات الأمريكية تعيد شابين بعد اعتقالهما لأيام

العالم ـ سوريا

وقالت مصادر أهلية، إن مروحية أمريكية هبطت في ساعة متأخرة من ليل، السبت، في أراضٍ زراعية بالقرب من القرية، وحين توجه بعض السكان للمكان عثروا على الشابين “حمد الدهام” وشقيقه “مازن الدهام” مكبلين.

وبحسب المعلومات، فإن قوات الاحتلال الأمريكي اعتقلت الشابين في عملية إنزال اعتقل فيها قيادي في تنظيم “داعش” يدعى “أنس العراقي“، كان يقطن بجوار منزلهما، وفي عملية الإنزال اقتحمت القوة المنفذة منزل الشابين واقتادتهما.

ونقلت المصادر عن الشابين، أنهما خضعا في حقل “العمر” للتحقيق عن علاقتهما بالقيادي المعتقل، ليتم الإفراج عنهما وإعادتهما بواسطة المروحيات الأمريكية.

الجدير ذكره أنه رغم العمليات الكثيرة التي نفذتها قوات الاحتلال الامريكي و “قسد” بريف دير الزور، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعيد أشخاص معتقلين.

هذا ودخلت أول دفعة من جنود الاحتلال الأمريكية للأراضي السورية، بحجة محاربة تنظيم “داعش“، في عام 2015، وذلك بعد تشكيل “التحالف الدولي” في آب 2014.

وكانت طائرات الاحتلال الأمريكي، نفّذت في 11 الشهر الحالي، عملية إنزال جوي في بلدة “الزر“، المجاورة لحقل “العمر“، حيث استخدمت في عملية الاستهداف قذائف “الآر بي جي” والأسلحة الرشاشة.

وأدت عملية الإنزال الى مقتل شابين من أبناء البلدة برصاص الاحتلال الأمريكي، عرف منهم “علي الحجاب” ٢٠ عاماً والملقب “بليلة أبو عمشة” من أبناء قرية الزر وشخص آخر لم تعرف هويته، كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحون تابعون لها، بإطلاق النار بشكل عشوائي على المنازل واعتقال عدد من الشبان.