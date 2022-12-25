قائد الحرس الملكي البحريني يزور الكيان الصهيوني

العالم - البحرين

وسلط الإعلام العبري الضوء على "آل خليفة"، وقال إنه أحد أبناء الملك البحريني حمد بن عيسى، وإنه رجل عسكري برتبة رائد، وقائد قوة الحرس الملكي.

وبحسب المعلومات، فإن الأمير تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

وتأتي زيارة الأمير لكيان الاحتلال في إطار مسابقة رياضية ستجري في "تل أبيب" وتعتبر تعاوناً بين البحرين والكيان الاسرائيلي.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاق التطبيع الموقّع بين الجانبين أواخر 2020، وقد أجرى رئيس كيان الاحتلال أول زيارة من نوعها للمنامة هذا الشهر.