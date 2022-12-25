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قائد الحرس الملكي البحريني يزور الكيان الصهيوني

قائد الحرس الملكي البحريني يزور الكيان الصهيوني
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

يعتزم قائد قوة الحرس الملكي الخاصة البحريني خالد بن حمد آل خليفة، زيارة كيان الاحتلال الاسرائيلي في مارس المقبل، ضمن مسابقة رياضية ستقام في "تل أبيب" بتعاون مشترك.

العالم - البحرين

وسلط الإعلام العبري الضوء على "آل خليفة"، وقال إنه أحد أبناء الملك البحريني حمد بن عيسى، وإنه رجل عسكري برتبة رائد، وقائد قوة الحرس الملكي.

وبحسب المعلومات، فإن الأمير تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

وتأتي زيارة الأمير لكيان الاحتلال في إطار مسابقة رياضية ستجري في "تل أبيب" وتعتبر تعاوناً بين البحرين والكيان الاسرائيلي.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاق التطبيع الموقّع بين الجانبين أواخر 2020، وقد أجرى رئيس كيان الاحتلال أول زيارة من نوعها للمنامة هذا الشهر.

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