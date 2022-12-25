الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيرانيان ضمن أفضل المدربين في قائمة الاتحاد الاسيوي للمصارعة

إيرانيان ضمن أفضل المدربين في قائمة الاتحاد الاسيوي للمصارعة
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تم اختيار الايرانيين "بجمان درستكار" و"محمد بنا" ضمن أفضل المدربين في قائمة مجلس ادارة الاتحاد الاسيوي للمصارعة.

العالم - إيران

والمدربان الايرانيان للمصارعة الحرة "بجمان درستكار" و"محمد بنا"، الى جانب المدرب الياباني للمصارعة الحرة "ساساياما"، يتصدرون قائمة مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي للمصارعة في العام 2022.

وقاد بنا المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية الاخيرة وحصل على جائزة أفضل مدرب كما تمكن فريقه من تسجيل أداء استثنائي في أولمبياد لندن 2012 وحصد ثلاث ميداليات ذهبية، وفاز فريقه بميداليتين برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 وميدالية ذهبية وميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل المنتخب الإيراني للمصارعة واحدة من أفضل النتائج في بطولة العالم 2021 في النرويج.

واحتل المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة المركز الثالث في بطولة العالم 2021 في النرويج برصيد 162 نقطة وفاز بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية، برصيد 150 نقطة وفاز بذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزية في بطولة العالم 2022 في صربيا.

روابط ذات صلة

الفيلا يختار رحمن عموزاد كأفضل مصارع شاب لعام 2022 +فيديو

المنتخب الايراني للمصارعة الحرة وصيف بطولة كاس العالم

تأهل المنتخب الإيراني لنهائيات كأس العالم للمصارعة الحرة

طهران تستضيف كأس العالم للمصارعة الرومانية 2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

إسلامي وعين اللهي يفتتحان مركز "غامانايف" للعلاج بأشعة الغاما في طهران

إيرانيان ضمن أفضل المدربين في قائمة الاتحاد الاسيوي للمصارعة

لأول مرة.. سلطنة عمان تجري انتخابات المجالس البلدية بالهواتف الذكية

فرنسا على صفيح ساخن بعد مقتل الأكراد بعاصمتها باريس + فيديو

الدورة 109.. بدء أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين