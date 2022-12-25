إيرانيان ضمن أفضل المدربين في قائمة الاتحاد الاسيوي للمصارعة

العالم - إيران

والمدربان الايرانيان للمصارعة الحرة "بجمان درستكار" و"محمد بنا"، الى جانب المدرب الياباني للمصارعة الحرة "ساساياما"، يتصدرون قائمة مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي للمصارعة في العام 2022.

وقاد بنا المنتخب الوطني في الألعاب الأولمبية الاخيرة وحصل على جائزة أفضل مدرب كما تمكن فريقه من تسجيل أداء استثنائي في أولمبياد لندن 2012 وحصد ثلاث ميداليات ذهبية، وفاز فريقه بميداليتين برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 وميدالية ذهبية وميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل المنتخب الإيراني للمصارعة واحدة من أفضل النتائج في بطولة العالم 2021 في النرويج.

واحتل المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة المركز الثالث في بطولة العالم 2021 في النرويج برصيد 162 نقطة وفاز بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية، برصيد 150 نقطة وفاز بذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزية في بطولة العالم 2022 في صربيا.