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رئيس الوفد اليمني المفاوض: السيد القائد (عبد الملك الحوثي) أكد للوفد العماني ان أية اجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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