إستخبارات حرس الثورة تعتقل مجموعة ذات صلة ببريطانيا

العالم - إيران

وأعلنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية نقلا عن العلاقات العامة لفيلق ثار الله بمحافظة كرمان جنوبي شرق إيران تفكيك مجموعة تطلق على نفسها اسم "زاكروس" واعتقال 7 من عناصرها الرئيسيين.

مجموعة زاكروس التي نشطت في أحداث الشغب الأخيرة كان يوجهها عناصر في بريطانيا، ومن بين الذين اعتقلوا من يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

وجاء في بيان فيلق ثار الله: بفضل من الله (سبحانه وتعالى) والاجراءات الاستخبارية الدقيقة لمنتسبي جهاز الاستخبارات التابع لفيلق ثار الله بمحافظة كرمان تم تحديد و القضاء على شبكة تسمى بـ "زاغروس"، موجهة بشكل مباشر من بريطانيا تنضم فيها عناصر مناهضة للثورة من داخل وخارج البلاد،كانت تقوم بتوجيه وحياكة مؤامرات للاطاحة بالنظام ،خاصة خلال أعمال الشغب الأخيرة.