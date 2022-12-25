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بانوراما: مآلات الحرب في أوكرانيا وهجوم باريس وعلاقته باليمين المتطرف

بانوراما: مآلات الحرب في أوكرانيا وهجوم باريس وعلاقته باليمين المتطرف
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أساس الحرب في أوكرانيا هو سياسة خصوم موسكو الجيوسياسيين حيث يهدفون إلى تفكيك روسيا التاريخية، مضيفا ان موسكو مستعدة للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة.

خاص بالعالم

الى ذلك ردت كييف بأن روسيا هي التي لم ترغب في أي مفاوضات ان تصريحات الرئيس الروسي تعتبر تنصل عن المسؤولية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تفتح حادثة الاعتداء على مركز ثقافي كرديفي باريس الباب مجددا على تنامي عمليات اليمين المتطرف، والعلاقة المضطردة بين الاكراد والسلطات الفرنسية المتهمة بحسب الاكراد بالتقصير في حمايتهم.

وتعكس حالة الغضب التي سادت الشارع الفرنسي مستوى حاد من المواقف بين الفريقين على خلفيات سياسية واجتماعية.


يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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