مقتل جندي باكستاني باشتباك مسلح قرب الحدود الأفغانية

العالم - باكستان

وقال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن التوتر على الحدود المشتركة بين أفغانستان وباكستان لا يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وطالب متقي بحل جميع المشاكل العالقة بين البلدين عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية،مؤكدا على أن بلاده وفرت لباكستان طريقا آمنا إلى دول آسيا الوسطى ومن حقها الاستفادة من أراضيها في التجارة، مشيرا إلى أن بلاده لديها التزامات تجاه شعبها والمجتمع الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل أحد جنوده ومسلحا إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) قرب الحدود الأفغانية.

وقال الجيش في بيان إن "الاشتباك وقع صباح اليوم في منطقة زوب بإقليم بلوشستان وأسفر عن مقتل جندي ومسلح، بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين".

وأضاف البيان: "مجموعة من الإرهابيين المسلحين تسللوا إلى أراضينا قادمين من أفغانستان".

ووقع الاشتباك بعد 4 أيام من شن الجيش عملية "لإغلاق الطرق التي يشتبه في أن الإرهابيين يستخدمونها لدخول البلاد استناداً إلى معلومات استخبارية موثوقة"، حسب البيان نفسه.

ولم تعلن على الفور أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الحادثة.

وقتل العشرات من الجنود والمسلحين اشتباكات وتفجيرات خلال الأشهر القليلة الماضية.