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موسكو: أي تنبؤ حول نهاية الأزمة الأوكرانية غير مقبول الآن

موسكو: أي تنبؤ حول نهاية الأزمة الأوكرانية غير مقبول الآن
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، بأنه طال أمد الأزمة الأوكرانية وقد اتخذ طابعا طويل الأمد، وأي تنبؤ حول موعد نهايته أصبح الآن غير مقبول.

العالم - أوروبا

وقال الدبلوماسي: "أي توقعات اليوم بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية، قد تصبح غير مقبولة، المواجهة العسكرية أصبحت طويلة الأمد".

وأشار غالوزين، إلى أن الغرب مستعد "لانتصار كييف الكامل وغير المشروط" مع "عودة" جميع المناطق الروسية الجديدة إلى أوكرانيا (جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكذلك شبه جزيرة القرم).

وأضاف نائب الوزير: "علاوة على ذلك، يتوقع الغربيون منا أيضا دفع التعويضات وإعادة بناء أوكرانيا، ويتحدثون عن نواياهم بعقد المحاكم، وإدانة قيادة بلادنا ومحاسبتها".

وأوضح: "بعبارة أخرى، وفقا لمنطق كييف والغرب، يجب علينا الانسحاب من الأراضي المحررة، وإعادة إعمار كل ما تم تدميره، ودفع تعويضات، والذهاب إلى السجن.. وبعد ذلك فقط سيعود الأوكرانيون إلى المفاوضات".

وقال الدبلوماسي "هذه الشروط المسبقة لا يمكن أن تكون أساسا لمحادثة بناءة"، مستهزئا، بالعبثية التي يريدها الغرب وكييف، مشيرا إلى أنه لو لم يصبح زيلينسكي رئيسا وواصل لعب دوره في برنامج KVN التلفزيوني الفكاهي الروسي لتقديم إجابات مضحكة للأسئلة ولعب أدوار معدة مسبقا.

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موسكو: أي تنبؤ حول نهاية الأزمة الأوكرانية غير مقبول الآن

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