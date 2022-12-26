بالفيديو.. أهم أحداث المغرب العربي في أسبوع

العالم - المغاربية

تونس بعد الانتخابات التشريعية الى أين..

مزيدا من التعقيد تشهده تونس على خلفية العزوف عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية وسط مطالبات برحيل الرئيس قيس سعيد.

تحركات المبعوث الاممي الى ليببيا..

تتزايد الشكوك والتساؤلات بعد نحو شهرين على تسلم عبدالله بتيلي منصبه رئيسا للبعثة الاممية في ليبيا في قدرة على الدفع نحو حل الأزمة.

ارتفاع قياسي في صادرات الغاز في الجزائر..

حققت الجزائر رقما قياسيا في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال هذا العام وسط تساؤلات عن مدى تأثير ذلك في الاقتصاد والمواطن خلال الفترة المقبلة.

المخاطر البيئة في المغرب..

يدق الوضع البيئي في المغرب ناقوس الخطر جراء تغيرات التغير المناخي وسط مطالبات المنظمات البئية بإعلان حال طوارئ مناخية.

تحديات اللغة العربية في موريتانيا..

في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في موريتانيا مطالبات بايقاف استبدال الفرنسية بها في المعاملات الادارية.

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