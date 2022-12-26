المشهد في تونس بعد الانتخابات التشريعية

العالم - المغاربية

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 11 بالمئة فقط هذا النسبة علق عليها المعارضون بانها علامة فشل في مسار الرئيس قيس سعيد الذي رد على معارضيه بانه لا يمكن الحكم على نسبة المشاركة من الدوري الأول في حين برزت تساؤلات عن أبعاد المواقف الخارجية المتعلقة بالشأن التونسي.

مزيدا من التعقيد تشهده تونس على خلفية العزوف عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية وسط مطالبات برحيل الرئيس قيس سعيد.

وناقش برنامج "المغرابية" في جزءه الثاني هذه الموضوعات مع كل من الكاتب بحري العرفاوي، والناشط السياسي احمد الكحلاوي.

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