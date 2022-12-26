قراءة في المشهد السياسي التونسي بعد الانتخابات

العالم - اليمن

مشهد سياسي يسوده الغموض والترقب في تونس عقب انتخابات تشريعية غابت عنها الاحزاب وشهدت عزوفا عن التصويت بمشاركة هي الاضعف بعد الثورة بل بلغت نحو 11 بالمئة فقط هذا النسبة علق عليها المعارضون بانها علامة فشل في مسار الرئيس قيس سعيد الذي رد على معارضيه بانه لا يمكن الحكم على نسبة المشاركة من الدوري الأول في حين برزت تساؤلات عن أبعاد المواقف الخارجية المتعلقة بالشأن التونسي.

وقال الناشط السياسي احمد الكحلاوي في حديث لبرنامج "المغاربية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن هناك تغييرات عديدة وقعت في المشهد الانتخابي التونسي على اساس التغييرات السياسية، موضحا أن التغيرات التي طرأت على الانتخابات التشريعية عام 2022 في تونس، هي: ترشخ الفرد دون قائمة انتخابية، والتمويل اصبح تمويل شخصي وقع على عاتق المرشح دون أي تمويلات خارجية، وكذلك لجنة تنظيم الانتخابات ضيقت الخناق على عملية التصويت، غياب الاعلام عن الانتخابات.

من جانبه قال الكاتب بحري العرفاوي أن السبب الرئيسي لغزوف التونسيين من الانتخابات التشريعية يعود الى الحماسة السياسية لديهم.

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