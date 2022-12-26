الرئيس الجزائري يصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن..

العالم - الجزائر

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تعليمات الرئاسة الجزائرية خلال ترؤس تبون اجتماع لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على المجهودات الحالية والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تضمن نتائج الاجتماع، حيث أمر تبون بأن يغطي مجمع صيدال جزءا كبيرا من متطلبات السوق الوطنية للدواء بعدما تراجع إلى 5%، بعدما كانت له حصة سوقية تقدر بـ 47%.

وأكد الرئيس الجزائري على ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، ومعاقبة المتورطين فيها بأشد العقوبات.

وفي وقت سابق، نفى وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، علي عون، ما تم تداوله بشأن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجرد ضغط في الطلب على بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.

وأرجع الوزير عون غياب بعض الأدوية عن السوق إلى ما وصفه بـ "الندرة المسجلة على الصعيد العالمي"، والتي تعود بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية.