صحيفة عبرية تكشف عن مخطط نتنياهو بشأن الضفة مقابل التطبيع مع السعودية

العالم-الاحتلال

وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" أن شركاء في كتلة نتنياهو اليمينية قالوا إنهم "لن يقفوا في طريق جهود التطبيع مع السعوديين"، مذكرة أن الأخير وعد بتعزيز سياسات الضم في الضفة الغربية كجزء من اتفاقه الائتلافي مع "الحزب الصهيوني الديني"، والذي لم يتم نشره أو الانتهاء منه بعد.

وأشارت إلى أن نتنياهو يرى أن هناك "حاجة إلى نوع من التنازل من قبل "إسرائيل" حتى يشعر السعوديون بحرية التحرك نحو التطبيع" بحسب الصحيفة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "جويش إنسايدر": "آمل أن نحقق سلاما رسميا كاملا مع السعودية، كما فعلنا مع دول مثل البحرين والإمارات"، معتبرا أن إبرام اتفاقية مع السعودية، سيكون بمثابة "قفزة كبيرة من أجل التوصل إلى سلام شامل بين "إسرائيل" والعالم العربي" ويسهل في نهاية المطاف التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي" حسب تعبيره.

وقال "أعتزم الاستمرار"، معربا عن أمله في أن "تشارك القيادة السعودية في هذا الجهد"، حسب "رويترز".

وكان نتانياهو قد تولى رئاسة الوزراء من 1996 إلى 1999 ثم من 2009 إلى 2021، وبعد فوزه مع حلفائه في انتخابات الكنيست الأخيرة في 1 نوفمبر، ينتظر أن يشكل نتنياهو "الحكومة الأكثر يمينية" في تاريخ كيان الاحتلال.

في الحكومات السابقة لنتنياهو، توسع الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وتم توقيع اتفاقات تطبيع للعلاقات مع دول عربية.

وقامت أربع دول عربية بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار اتفاق إبراهيم لعام 2020، ووافقت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.