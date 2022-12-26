کنعاني : مشارکة ایران في قمة بغداد 2 مؤشر علی اهمية دورها الاقليمي

العالم - ايران

واضاف كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان حضور إيران في قمة بغداد 2 يرمز الى دورها الفاعل في المنطقة و هو واضح للجميع ويعود إلى قدراتها .

وحول تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون في قمة بغداد 2 قال كنعاني: المثير للاهتمام أنه توجد روایتین متباينتين ومتناقضتين تماما مضیفا أن الأدب الذي استخدمه إعلام عربي في لبنان فيما یتعلق بهذا الموضوع یختلف تماما عن أدب صحیفة لوموند، وينبغي علینا الانتباه إلى الرواية الأصلية والدقيقة بهذا الخصوص وشدد على أن دراساتنا تثبت أن الرواية التي قدمتها صحيفة النهار اللبنانية غير صحيحة".

توجیه الإتهامات إلی ایران لن يساعد أوكرانيا

وردا على سؤال حول مزاعم السلطات الأوكرانية بشأن قیام إيران في إرسال السلاح لروسيا، قال: لقد أعلنا موقفنا من قضية أوكرانيا وإلصاق إتهامات إلی إيران لا يجدي نفعا لأوكرانيا وشعبها.

وأضاف: نرفض اتهامات السلطات الأوكرانية ونؤكد استعدادنا للمساعدة في حل الأزمة وإرساء السلام هناك.

ورداً على سؤال حول دور رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في اغتيال الشهيد سليماني، قال: إن إيران تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني بأبعاد مختلفة مضيفا اننا نحمل الادارة الأمريكية المسؤولية عنها، ونتابع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وبشأن تصريحات عادل الجبير، اوضح كنعاني ان موقفنا تجاه الكيان الصهيوني واضح مؤكدا ان توسيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني لن يسهم في احقاق حقوق الفلسطينيين وتحقيق التنمية في المنطقة.

واوضح ان الشعب الفلسطيني يتوقع ان تقوم دول المنطقة بالدفاع عن حقوقه ملفتا ان شعوب المنطقة اثبتت انها ترفض التطبيع وهذا ما لمسناه في مونديال قطر 2022 حيث اعلن الصهاينة انهم كانوا الخاسرين.

وبشأن مبادرة وزير الخارجية الإیراني حسين امير عبداللهيان لعقد لقاء مشترك بين دول المنطقة ، قال سياسة إيران فيما يتعلق بالمبادرات الإقليمية قائمة على تعزيز سياسة الجوار.

وردا على سؤال حول أعمال الشغب الأخیرة بایران وتراجع الغربيين عن طاولة المفاوضات قال: لقد حذرنا الدول التي لعبت دورا في هذا المجال.

وقال: إن الاحتجاج یعتبر من حقوق الشعب الإيراني لكن إيران لا تقبل تدخل الاجانب في هذه الشؤون وتحویل الاحتجاجات إلی أعمال الشغب.

وصرح أن الذين تدخلوا في الأحداث الأخيرة في إيران أخطأوا في حساباتهم وهم الآن على يقين من أن حساباتهم خاطئة والیوم يعلنون أننا لا نسعى لتغيير النظام في إيران.

وتابع: "إيران لن تنس الإجراءات غیر القانونیة وتدخلات الغربيين في شؤونها وستحاسبهم وأوصی بعض دول أوروبا الغربية التي تصر على لعب مثل هذا الدور التدخلي بوقفه.

يتبع..